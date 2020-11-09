بنى سويف يفوز وديا على لافيينا بثنائية

Advertisements



نجح الفريق الكروى الاول بنادي بني سويف الرياضي " أحد أندية المجموعة الأولى " بدوري القسم الثانى فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 في مباراته الودية أمام لافيينا " أحد أندية القسم الرابع ببنى سويف " والتى أقيمت بملعب منتجع الآسيوطى سبورت وذلك استعدادا للموسم الجديد .



وجاءت اهداف بني سويف عن طريق الثنائى كريم اشرف و علي وزة فيما أحرز هدف لافيينا مهاجمه الشاب محمد عصام الوافد الجديد من صفوف الواسطى الرياضي .



هذا وقد حرص ايمن المزين المدير الفني لفريق بني سويف على الاطمئنان على المستوى الفنى والبدني للاعبين من خلال الوديات بجانب إشراك العديد من العناصر الجديدة ومعرفة من يصلح للإنضمام للفريق من عدمه .



فيما خاض عصام عيد المدير الفنى لفريق لافيينا المباراة بدوافع عديدة منها الاستفادة من التجربة القوية امام بني سويف بجانب الإطمئنان على مستوى الصفقات الجديدة قبل بدء الموسم الجديد ببطولة دوري القسم الرابع ببني سويف .



ومن المنتظر أن يواصل بنى سويف سلسلة تجاربه الودية الاربعاء القادم بمواجهة جمهورية شبين والذى يقوده فنيا ابو العينين شحاته .



وكان بنى سويف قد حقق فوزا بنتيجة 0/4 على نظيره كابيتال ستار وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى ، جاءت اهداف بنى سويف عن طريق الرباعي مصطفى بلية ومحمود مكي ومحمود بكرى وطه نادى.



على جانب آخر يسعى مسؤلي بنى سويف لإنهاء ملف تدعيمات الفريق خلال الفترة القادمة وذلك استعدادا للموسم الجديد بجدية حيث رحل عن صفوف الفريق بشكل رسمى الثلاثى كريم محفوظ وبلال سالم بعد انتهاء فترة اعارتهم وعودتهم لصفوف اف سي مصر فيما عاد محمد عبد الجواد لصفوف الجونة بعد انتهاء اعارته ، كما رحل عن صفوف الفريق كلا من محمد السيد عبد الستار ' اوكا ' وهارون اسماعيل وكمال البدوى وحسام عيسي ونصر رمضان ومحمد ميخا ومحمد عوض الله ومحمود عاطف

، فيما استعاد الفريق السويفى جهود عرفه شعبان لاعب وسط الفريق والذى انتهت إعارته لصفوف ديروط .



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من ايمن المزين مديرا فنيا وأحمد عاصم وعبد السلام نجاح واسامة عبد العزيز مدربين وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعبد الرحمن كمال جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة ، وقد انهى بنى سويف موسم 2019/2020 بالمركز الثانى برصيد 44 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .