تسليم الدفعة السابعة عشر من لحوم الأضاحي لأوقاف الإسكندرية (صور)

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تسلّمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وبحضور الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، وكيل المديرية، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، اليوم الإثنين، الدفعة السابعة عشر من لحوم الأضاحي بواقع ٢ طن، ليبلغ إجمالي ما وصل إلى الإسكندرية ٦٢ طن.



وتم تسليم اللحوم إلى إدارت "شرق، ومحرم بك، والرمل، والمنتزه، والجمرك" لتولي توزيعها على مستحقيها.



وأكد الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، وكيل المديرية، أن مشروع صكوك الأضاحي قد حقق نجاحًا كبيرًا في الإسكندرية خاصة وفي المحافظات الأخرى عامة، وأن الأوقاف حريصة كل الحرص على التسهيل على المضحي في أداء هذا النُسك العظيم والعدل في إيصال هذه الأضاحي إلى مستحقيها.

