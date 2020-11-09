منتخب السويس يهزم ناشئيه وديا استعدادا للقسم الثاني

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى منتخب السويس على ناشئيه مواليد 99 بثلاثية مقابل هدف في لقاء جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي الرئيسي، ضمن استعدادا الموسم الجديد.

أحرز أهداف الفريق الأول، يوسف محمد في الشوط الأول، أما الشوط التانى عزز رفعت مفتاح وأحمد الجندي الوافدين الجدد النتيجة وتسجيل هدفين، قبل أن يحرز أحمد البحراوي هدف فريق الناشئين الوحيد.

وجدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب السويس حدد مباراتين وديتين خلال هذا الأسبوع الأولى أمام فريق الناشئين والثانية أمام نادى ترسانة السويس البحرية يوم الأربعاء المقبل، قبل التوجه إلي مدينة الإسماعيلية لإقامة معسكر مغلق للفريق مع الإتفاق على عدد من المباريات الودية تحدد لاحقا.

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