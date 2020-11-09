أحمد فتحي: سأقدم كل ما لدي مع بيراميد.. وحزين لعدم المشاركة في نهائي دوري الأبطال

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد أحمد فتحي الوافد الجديد لنادي بيراميدز، إنه حزين لعدم مشاركته مع فريقه السابق في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري أمام غريمه الزمالك.

وقال فتحي خلال تقديمه لاعبا جديدا في نادي بيراميدز :"سأجتهد بكل ما بوسعي من أجل تقديم كل ما لدي إلى بيراميدز والتوفيق من عند الله".

وأضاف :"حزين لعدم مشاركتي في نهائي بطولة أفريقيا مع الأهلي بكل تأكيد فالبطولة كان مقرر لها أن تنتهي في شهر أكتوبر الماضي، لكنها امتدت لنهاية شهر نوفمبر الحالي، وربنا هو من يقدر الخير لأي فرد".

وتابع :"أتمنى التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة النهائية، وأي لاعب خارج المباراة سيكون حزينا".

وزاد :"لا أريد أن أقول التاسعة يا أهلي لأني لا اتفائل بهذه المقولة وأتمنى التوفيق للنادي الأحمر".

واختتم حديثه :"بيراميدز تحدث معي باحترام كبير وفاوضني وتم الاتفاق على العقد والفريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وأتمنى أن يحالفني التوفيق هنا".

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