أبطال "ماوراء الطبيعة" يتحدثون لـ"الفجر الفني" عن استعداداتهم للشخصيات

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نجح مسلسل "ماوراء الطبيعة"، أن يلفت انتباه الجميع ويجبر المشاهدين على مشاهدته لما فيه من إثارة وتشويق ورعب، كما أيضاً يحكى رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، الأمر الذى جعل الجمهور يتحمس أكثر لمشاهدة المسلسل.









أحمد آمين :





قام الفنان أحمد آمين بدور الدكتور رفعت إسماعيل، وعن تحضيراته للشخصية قال "آمين" لـ"الفجر الفني": "قمت بعمل خریطة ذھنیة، مثل التي یستخدمھا رفعت لتحلیل العالم من حوله، قمت بوضع رفعت في الوسط، وبدأت في التركیز على العناصر التي تجعل رفعت ھو من ھو. في البدایة، ھو طبیب وأستاذ جامعي. وبالتالي ذھبت إلى كلیة الطب، وبدأت في مراقبة أساتذة طب الدم عن قرب. كان یجب أن أكتب كطبیب أیضاً مثل رفعت.







رزان جمال :



لعبت رزان جمال دور ماجي حبيبة رفعت إسماعيل، والتى عادت إلى مصر بعد انفصالها عن زوجها، وعن تحضیراتھا للشخصیة قالت رزان: "في الأسابیع الثلاثة التي سبقت التصویر، قمنا جمیعاً بتوحید رؤیتنا. وھو ما ساعد على بناء

المزید من الثقة فیما بیننا، وقد ساعدنا بقیة طاقم العمل و المخرجان على تقدیم أفضل ما لدینا. كانت ھذه أفضل تجربة في مسیرتي الفنیة. فعادةً لا یكون لدینا الوقت الكافي للتحضیر والعمل معاً قبل التصویر."



وتابعت"سافرت إلى أسكتلندا، ودرست تاریخ وثقافة البلاد في فترة الستینیات، كما تلقت دروساً و تدریبات في التحدث باللھجة

الأسكتلندیة وتدربت علیھا كثیراً، إلى جانب التدریب على الكلام بلغة عربیة مكسرة.





آية سماحة :



هى هويدا خطيبة الدكتور رفعت إسماعيل، ولكنه لا يعى بها أي اهتمام ولا يحبها، وعن تحضيراتها للشخصية قالت"شخصية هويدا تطلبت تحضيرات متعددة أولها معرفة طبيعة الزمن الذي عاشت فيه في الخمسينيات والستينيات، ومن أكثر الأشياء التي ميزت الشخصية هي أنها "ست بيتوتية وشيك في نفس الوقت، فكنت بآكل براحتي، وتعلمت الطبخ واتجوزت في نص تصوير ‏المسلسل، كل حاجة قريبة لهويدا وللستات في الزمن ده حاولت أعملها".‏





ريم عبدالقادر :



شیراز ھي حفیدة الخضراوي وحب رفعت الأول. تعیش في قصر الخضراوي وفي الأربعینات من القرن الماضي رافقت شیراز كلاً من رفعت وأخته وأصدقائھم حین كانوا یأتون لزیارة القریة. شیراز ھي أول لقاء بین رفعت وعالم ما وراء الطبیعة، ویظھر شبحھا

لرفعت خلال مغامراته في الموسم الأول. وتأتي أھمیة شیراز من كونھا تقع في قلب الأحداث وعلاقتھا بالشخصیة الرئیسیة.



وقالت الطفلة ريم عبد القادر"لم يتسلل قلبى الخوف أبدا وساعدني فى تحضير الشخصية كلا من والدتي وشقيقتي بالإضافة إلى فريق العمل".

























