الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على منتجات أمريكية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
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أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية في إطار النزاع الدائر بين الجانبين حول دعم شركتي تصنيع الطائرات "إيرباص" و"بوينج ".

وقال "فالديس دومبروفسكيس" نائب رئيس المفوضية الأوروبية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين إن منظمة التجارة العالمية اصدرت حكما بشأن قضية "بوينج" والذي يسمح للاتحاد الاوروبي بفرض رسوم جمركية.. مضيفا أن "هذا ما سنفعله.

يذكر أن الحكم الذي صدر منتصف شهر أكتوبر الماضي للاتحاد الأوروبي تسمح بفرض رسوم جمركية على واردات سلعية من أمريكا بقيمة 4 مليارات دولار سنويا للرد على الدعم غير العادل لقطاع تصنيع الطائرات

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