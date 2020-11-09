السفير المصري بالخرطوم يلتقي وزير التجارة والصناعة السوداني

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استقبل الرئيس التوجولي "فور جناسينجبيه" السفير د. حسام حسين سفير جمهورية مصر العربية بدولة توجو، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بتوجو، حيث استعرضا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلديّن، وخاصة سُبل تطوير مشروع المزرعة المشتركة النموذجية المهداة من الجانب المصري، وفرص تنمية العلاقات التجارية بين الدولتيّن.



كما أعرب رئيس الجمهورية التوجولية خلال اللقاء عن تطلعه للقيام بزيارة لجمهورية مصر العربية بعد انقضاء جائحة فيروس "كورونا" واستقرار الأحوال الصحية في العالم.



التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية السودان، اليوم الإثنين، بوزير التجارة والصناعة السوداني "مدني عباس مدني"، حيث تم مناقشة ما تم إنجازه من مشروعات وأوجه تعاون سبق الإتفاق عليها خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى السودان في أغسطس الماضي، وكذا سبل المضي قدمًا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين فى شتى المجالات.كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات التجارية الثنائية كتشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك، ومشروع المنطقة الصناعية المصرية في السودان، وعقد اللجنة التجارية المشتركة.من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة السوداني عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في موضوعات التجارة والصناعة، خاصةً فيما يتعلق بتدريب الكوادر السودانية فى مجال التموين وصناعة الغزل والسكر والجلود والصناعات الصغيرة، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل كافة المشروعات المشتركة بما يخدم مواطني البلدين.