محمد هنيدي يسخر من نفسه بصورة طفولته

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:37 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
مي مرسي
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سخر الفنان محمد هنيدي من نفسه وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "هنيدي" مشاكا صورة له من طفولته قائلا: "كنت أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي مش فاهم ليه".



ويعود محمد هنيدي من خلال فيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ.
محمد هنيدي يسخر من نفسه بصورة طفولته
محمد هنيدي يسخر من نفسه بصورة طفولته
محمد هنيدي يسخر من نفسه بصورة طفولته
محمد هنيدي يسخر من نفسه بصورة طفولته

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