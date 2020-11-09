محمد هنيدي يسخر من نفسه بصورة طفولته

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سخر الفنان محمد هنيدي من نفسه وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "هنيدي" مشاكا صورة له من طفولته قائلا: "كنت أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي مش فاهم ليه".







ويعود محمد هنيدي من خلال فيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ.