تعليم الرياض يعلن بدء التسجيل في برنامج "الإعداد الجامعي" لمسك الخيرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي التابع لمؤسسة مسك الخيرية للعام الحالي 1442هــ وذلك على مستوى طلاب المنطقة .


وأوضح مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات مؤسسة مسك الخيرية لبناء قادة المستقبل من فئة الشباب والشابات الطموحين, لافتًا إلى أن برنامج الإعداد الجامعي الذي يمتد إلى عامين ونصف يهدف إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية من الحصول على قبول في أفضل "20" جامعة وذلك من خلال التحاقهم ببرامج لبناء الشخصية والقدرات المعرفية والمهارات والأنشطة اللاصفية والتطوعية .


وبين " الوهيبي " أن البرنامج يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية ومنتظمًا في الصف الأول الثانوي, وحاصلاً على معدل لا يقل عن 90% في مرحلة الثالث متوسط , إلى جانب تمكنه من اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة, مشيرًا أن التسجيل متاح حتى تاريخ 24 نوفمبر 2020م وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة مسك الخيرية.

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