عاجل.. تعرف نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أجرىت اليوم الاثنين،قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة.

 
وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز في دور 32 مع الفائز من مواجهة الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي.

وستقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي خارج مصر،  بينما ستقام مباراة الإياب في القاهرة.

بينما سيبدأ المقاولون العرب مشواره بالكونفيدرالية من الدور التمهيدي، وسيواجه سولار بطل جيبوتي خارج أرضه أولا، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر.

وفي حالة نجاح المقاولون في تخطي الدور التمهيدي، فأنه سينتظره مواجهة نارية أمام النجم الساحلي التونسي،  على أن تقام مباراة الذهاب في القاهرة وستقام مباراة الإياب في تونس. 

ولن يشارك فريقي الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

الجدير بالذكر ان مباريات الذهاب ستقام بين 20 و22 نوفمبر، بينما ستقام مباريات الإياب بين أيام 26 و28 نوفمبر.

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