ديباي يلمح لرحيله عن ليون في الميركاتو الشتوي.. وبرشلونة يترقب
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:05 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي ألمح إلى إمكانية رحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ديباي كن قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بناء على رغبة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة إلا أن النجم الهولندي استمر في صفوف ليون في النهاية.
وقال ديباي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:" أنت تسألني كثيرًا عن هذا السؤال لكنني لن أقدم وعودًا لست متأكدًا من أنني سأفي بها".
وأضاف:"أعتقد أن ليون يجب أن يستفيد من وجودي هنا الآن ويجب أن أستفيد من وجودي هنا وهذا ما أحاول القيام به".
واختتم ديباي تصريحاته قائلاً:"يمكنك أن تسأل من حولي، أنا أحب التدرب وأحاول أن أكون إيجابيًا كل يوم".
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