موهبة الأهلي على رادار إنبي

دخل مسئولو نادي إنبي في جادة مفاوضات مع محمد شكري الظهير الأيسر للأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويسعى حلمي طولان المدير الفني لإنبي، في الحصول على خدمات ظهير الأهلي، وذلك من أجل تعويض فراغ أحمد عبد العزيز بعد انتقاله للمقاولون العرب، ويحاول إنبي، الحصول على خدمات محمد شكري على سبيل الإعارة لمدة موسم، وينتظر موافقة القلعة الحمراء.





يذكر أن محمد شكري تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول للنادي الأهلي، وشارك في بعض المباريات الودية والرسمية خلال الفترة الماضية.



