"القيادة الرشيدة".. كيف تمكنت الإمارات من التعافي من فيروس كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
Advertisements

تعاملت دولة الإمارات العربية المتحدة مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدرجة عالية من الاحترافية، أكدت قدرتها الكبيرة على التعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية، وجاهزية مؤسساتها المختصة، للتعامل مع الأزمات المختلفة، وهو ما أدى إلى نجاحها في حصار هذه الأزمة، التي ما تزال دول كثيرة تعاني الويل من تبعاتها المدمرة، وتؤكد مؤشرات كثيرة أن الدولة ماضية بعزم في استراتيجيتها الشاملة لمكافحة «كورونا»، وأن هذه الاستراتيجية ستحقق،، هدفها الكامل المتمثل في القضاء على تلك الأزمة بشكل نهائي وفي وقت أقصر مما كان متوقعاً. 

 

 

 هذا النجاح الذي حققته دولة الإمارات في حصار «كورونا» تم بجهود جبارة ومتابعة دؤوبة من قبل قيادتنا الرشيدة التي وجهت بتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لخوض معركة شرسة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد التي غزت العالم على حين غرة، وحولته إلى جزر منعزلة، وضد كل ما أفرزته من تداعيات سلبية على حياة الناس وعلى الاقتصاد الوطني، الذي تأثر بشكل واضح من جراء الظروف الاستثنائية التي تمخضت عنها تلك الحائجة، كما حدث مع كل الدول الأخرى.

 

 

والواقع أن المتأمل في الاستراتيجية التي اتبعتها دولة الإمارات لمكافحة «كورونا» يكتشف بما لا يدع مجالاً للشك، أن مؤسسات الدولة المعنية كانت على مستوى الحدث واستطاعت بشكل ممنهج ومدروس أن تخوض غمار حرب ضروس في مواجهة التحدي الذي خلفته هذه الجائحة، والذي يعد الأخطر من نوعه الذي يواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).


 
 

 

ولأن مكافحة دولة الإمارات لجائحة فيروس كورونا المستجد تمت بطريقة احترافية، كما سبقت الإشارة، فإنها قد عملت على توظيف أحدث الوسائل في هذه المواجهة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات الدولة المعنية عملت على توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه المعركة، حيث سجلت دولة الإمارات تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ودشنت دولة الإمارات أكبر مختبر في العالم – خارج الصين- لفحص وتشخيص الإصابة بـ«كوفيد-19»، وافتتحت مراكز الفحص بالمركبة في كافة إمارات ومناطق الدولة. واستخدمت الإمارات «ريبوتات» و«درونز» في عمليات التعقيم الوطني، إضافة إلى العديد من الابتكارات المرتبطة بعمليات الحماية الذاتية كالخوذة الذكية، ورادار تشخيص المؤشرات الحيوية، ومعدات الوقاية الذكية وممرات التعقيم.


 
 

 

وفي ظل المواجهة الشرسة التي قادتها مؤسسات الدولة المعنية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كان الاهتمام بالإنسان أولوية مطلقة، وهو أمر ليس بمستغرب أبداً، حيث إن الإنسان كان وما زال محور اهتمام قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات شهدت إطلاق العديد من المبادرات التي جسدت التلاحم المجتمعي الكبير، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، ومنها برنامج «معاً نحن بخير» لدعم الأفراد والعائلات الأكثر تضرراً في المجتمع بسبب التداعيات التي تمخضت عنها جائحة فيروس كورونا المستجد. 

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ حوالي 4 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة الا ربع

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع «الهداف»

منذ 36 دقيقة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 16 ساعة

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينافس الأهلي على موهبة المنتخب الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك خلال الفترة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

05:18 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض