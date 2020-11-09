رئيس وفد البرلمان العربي يلتقي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استهل وفد البرلمان العربي برئاسة معالي النائب أحمد عبد الواحد رسلان المشارك في مراقبة الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية 2020، مهامه بلقاء معالي الدكتور خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، بمقر الهيئة في العاصمة الأردنية عمان، وذلك قبل ساعات من بدأ عملية الاقتراع المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020م.

 

وفي بداية اللقاء نقل رئيس وفد البرلمان العربي تحيات صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لجلالة الملك حفظه الله، وللمملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وشعباً، وتمنياته بنجاح العرس الديمقراطي في إطار مسيرة التطور الديمقراطي التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

 

 

وأكد رئيس وفد البرلمان العربي أنه على الرغم من القيود المفروضة على حركة التنقل بسبب جائحة كورونا، إلا أن البرلمان العربي حرص على المشاركة في متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، دعماً للمملكة الاردنية الهاشمية ومســـيرة التطـــور الديمقـــراطـــي التــــي تشهــدهـــا.

 

وأشار معالي النائب أحمد رسلان إلى أن وفد البرلمان العربي أطلع خلال اللقاء على آخر الترتيبات والاستعدادات المتخذة من الهيئة المستقلة للانتخابات لضمان نجاح العملية الانتخابية، مثمناً كافة الاجراءات والتحضيرات الفنية واللوجستية التي قامت بها الهيئة، إضافةً إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والذي يؤكد حرص الهيئة على الوفاء بهذا الاستحقاق الانتخابي الهام في موعده الدستوري رغم تحدي جائحة كورونا.

 

وفي ختام اللقاء أعرب رئيس وفد البرلمان العربي لمعالي الدكتور خالد الكلالدة عن خالص الشكر والتقدير للهيئة المستقلة للانتخابات على كافة التسهيلات المقدمة لوفد البرلمان العربي لأداء مهمته بما يتوافق مع المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، متمنياً نجاح الانتخابات النيابية في المملكة الاردنية الهاشمية.

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