تفاصيل جلسة موسيماني مع سعد سمير.. والشيخ يؤدي تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة





حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الحديث مع سعد سمير، لاعب الفريق، للاطمئنان على حالته، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لتحديات المرحلة المقبلة.





ويقوم سعد سمير بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به، التي تشتمل على مشاركته في جزء من مران الفريق مع الخضوع لاختبارات طبية مستمرة للتأكد من جاهزيته، والتي أصبحت قريبة للغاية للوجود بشكل كامل وقوي في المران الجماعي.





كما حرص موسيماني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في العديد من الأمور الفنية وشرح البرنامج التدريبي الذي يسعى الفريق لتنفيذه، استعدادًا للمرحلة المهمة القادمة.









وفي سياق أخر أدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.





ويخضع الشيخ لبرنامج تأهيلي بعد الشكوى من كدمة في القدم خلال مران الفريق، أبعدته عن المشاركة الجماعية، واكتفى بتنفيذ برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.





ويواصل الأهلي استعداداته لتحديات المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الإفريقي، حيث يخوض الفريق نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.



