أجاي وبادجي ينتظمان في مران الأهلي
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:38 م
علي نبوي
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انتظم الثنائي جونيور أجايي وأليو بادجي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
وشارك أجايي وبادجي في المران الجماعي بعد حصولهما على راحة إضافية، والسفر إلى بلديهما لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة والمشاركة في التدريبات، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة.
وشارك الثنائي في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة وأكدا جاهزيتهما، فيما يغيب عن مران الفريق اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 من نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.