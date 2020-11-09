أجاي وبادجي ينتظمان في مران الأهلي





انتظم الثنائي جونيور أجايي وأليو بادجي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.





وشارك أجايي وبادجي في المران الجماعي بعد حصولهما على راحة إضافية، والسفر إلى بلديهما لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة والمشاركة في التدريبات، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة.





وشارك الثنائي في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة وأكدا جاهزيتهما، فيما يغيب عن مران الفريق اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 من نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



