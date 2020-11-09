يوسف الشريف يهنئ صناع عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:35 م
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
فايقة محمد عادل
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أشاد الفنان يوسف الشريف بمسلسل "ما وراء الطبيعة" الذى تم عرضه منذ أيام على Netflix.

ونشر يوسف الشريف بوستر المسلسل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وهنأ يوسف الشريف صناع العمل وكتب : الف مبروك لكل صناع العمل ، مجهود يستحق التقدير وتحية خاصة للنجم أحمد أمين.

"ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع ، ويأتي الموسم الأول من مسلسل "ما وراء الطبيعة" مكون من 6 حلقات وتكون كل حلقة بعنوان خاص بها.

مسلسل" ما وراء الطبيعة"، بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

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