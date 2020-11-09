على طريقتها الخاصة.. جوهرة تحتفل برصول متابعيها 2 مليون

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:34 م
جوهرة
جوهرة
أماني سلام
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أعربت الراقصة الروسية جوهرة، عن سعادتها بوصول عدد متابعيها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، إلى مليوني متابع.

ونشرت جوهرة صور من جلسة التصوير، التي خضعت لها في الغردقة، وعلقت عليها قائلة: “شكرًا لكم، متابعين بطول 2 متر، أحبكم".


وظهرت جوهرة، خلال جلسه التصوير وهي ترتدي تسيرت باللون البنك وشورت، وكانت بصورة عفويه أظهرت مدي سعادتها.

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