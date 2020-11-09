الزمالك يدرس التعاقد مع «الهداف»

يدرس مسؤولو نادي الزمالك، التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويأتي تفكير الفارس الأبيض في التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، من أجل تدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.





كما يرغب المارد الأبيض في التوقيع مع حسام حسن، بعدما فشل الفريق التعاقد مع محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، والذي فضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز سبورت.





وأعلن وادي انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف بيراميدز سبورت، لمدة ثلاث مواسم مقبلة، على أن يتفاضي 40 مليون خلال عقده، و20 مليون لفريقه.



