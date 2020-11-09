استشاري تغذية علاجية يوضح أسباب انتشار الديدان المعوية عند الأطفال (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور رامي صلاح، استشاري التغذية العلاجية، عن أسباب انتشار الديدان المعوية بين الأطفال، موضحًا أن الديدان المعوية تتسبب في حدوث مشاكل كبيرة جدًا في الجهاز الهضمي، وقد تسبب في انسداد في الأمعاء والتهابات في فتحة الشرج.

وقال "صلاح"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، إن الخضار الذي نتناوله الآن أكثر عرضه واحتواء لبويضات الديدان، مشيدًا بحملة وزارة الصحة للقضاء على الديدان بين طلاب المرحلة الابتدائية لكونهم أكثر عرضه للإصابة بها.

وتابع استشاري التغذية العلاجية، أن الإصابة بالديدان المعوية تكون نتيجة عدم غسل الأيدي، وعدم نظافة الأظافر، أو تخزين الأطعمة بشكل خاطئ، أو عن طريق العدوى من طفل اخر مُصاب بها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان، وذلك على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الحالي.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تستهدف إعطاء الجرعات بعقار المبندازول، ل 15 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدراس (حكومي – خـاص - أزهري)، مؤكدًا أن العقار عباره عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وآمن وفعال وليس له أي أثار جانبية.

وأضاف أن الإصابة بالطفيليات المعوية وخاصة ديدان الإسكارس والإكسيورس (الدودة الدبوسية)، تكون أكثر انتشارًا بين الأطفال من عمر 4 وحتى 12 سنة، حيث إن الاطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الإصابة بديدان الإكسيورس (الدودة الدبوسية) تأتي نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات غير الصحية، وتنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدي الملوثة وغالبًا ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس، كما تنتقل "الإسكارس" عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات.

وأوضح "عيد" أن الإصابة بهذه الديدان تؤدي إلى حدوث آلام بالبطن مع قيء وإسهال، بالإضافة إلى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز.

وأكد "عيد" أن الاهتمام بالنظافة الشخصية مع تقليم الأظافر باستمرار وغسل الأيدي قبل الأكل وبعده، من أهم طرق الوقاية من الأمراض، كما أن غسل الخضروات جيدًا قبل تناولها والحفاظ على الأطعمة بعيدًا عن التعرض للتلوث، يقلل إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض.

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