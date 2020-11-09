قفزة بمؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
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حققت مؤشرات البورصة الأمريكية قفزة كبيرة خلال التعاملات اليوم الإثنين، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 1500 نقطة، مع إشارات إيجابية بشأن لقاح كورونا.


وانتعشت الأسواق العالمية بعد إعلان "فايزر" أنها لقاح كورونا المشترك مع شركة "بيونتيك" حقق نتائج فعّالة تجاوزت 90 بالمائة في تجارب المرحلة الثالثة.

كما جاءت المكاسب الحادة للأسهم الأمريكية مع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة في الوقت الذي يصر دونالد ترامب على اللجوء للقضاء؛ طعناً في صحة نتائج الانتخابات.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 5.4 بالمائة أو ما يعادل 1533.7 نقطة، ليسجل مستوى 29857.1 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتجاوز المؤشر الصناعي بذلك المستوى القياسي السابق والبالغ 29568 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 3.7 بالمائة إلى 3639.07 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.2 بالمائة إلى 12039.22 نقطة.

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