مصطفى خاطر يهنئ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بحفل زفافهما

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هنأ الفنان مصطفى خاطر الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح بمناسبة حفل زفافهما الذى عقد أول أمس.



ونشر خاطر صورة للعروسين من حفل الزفاف ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ووجه لهما رسالة تهنئة قائلاً:" ألف ألف مبروك لأحلى عريسين ، ربنا يسعدكم".



وأقيم حفل الزفاف داخل أحد الفنادق الفخمة بالقاهرة وسط التزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وكان علي رأس الحضور للمباركة للعروسين جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد كبير من نجوم المجتمع الذين حرصوا على حضور مراسم زفاف الثنائي.



والجدير ذكره أن مصطفى خاطر يعرض له حالياً بجميع دور العرض فيلمه الجديد "الصندوق الأسود"، وهو بطولة منى زكي، محمد فراج، ومجموعة مميزة من النجوم ، وهو تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل.