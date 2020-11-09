تعرف على أرقام الأصوات لأربع مرشحين بينهم تنافس في جولة الإعادة بالدائرة السابعة لبرلمان 2020 في الدقهلية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشفت فرز صناديق الإقتراع بالدائرة السابعة لبرلمان 2020 في محافظة الدقهلية عن خوض 4مرشحين
لجولة الاعادة.

الدائرة السابعة مركزى المنزلة والمطرية:
يخوض بها الإعادة أحمد الحديدى 30573، مجدى الأمير 17748، احمد سمرة 15328، مصطفى محروس 12884 صوتا انتخابيا.

وفى الدائرة السابعة المنزله التى تضم المنزله والمطرية يتنافس ٢٦ مرشح منهم ٢ سيدة للفوز بمقعدين وقد دفع حزب مستقبل وطن بمرشحين وهم مجدى محمد على الامير مستقبل وطن، وتشتعل المنفسة بين محمد محمود العتمانى ومصطفى محروس مستقبل وطن، ومصطفى والسيد محمد على اسماعيل واحمد احمد الحديدى وشعبان السيد محمد واحمد محمد سمرة وايهاب صلاح العميرى وطارق العربى محمود سليمان ومحمد حسنى محمد كمال وتسنيم مجدى محمد شلباية وامين محمد عبدالمجيد ونيفين السيد سالم وابراهيم منصور ابراهيم ووليد ابو العطا وووجيهه التابعى وسامح منصور كامل وحسن يوسف كردوشه وعبدة الباز ومحمد جمال فهيد وعزت ابراهيم السيد ووليد العربى وومحمد نصر محمد وعبدالله شلوف والسيد الاصبح.

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