منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت منظمة الصحة العالمية، إن لقاح فايزر قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس 2021، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن تجارب لقاح فايزر إيجابية جدًا.

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Pfizer وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من Covid-19 بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة، مشيدين بالتطور باعتباره "يومًا عظيمًا للعلم والإنسانية".

وقد أعلنت شركتا Pfizer وBioNTech أن تقسيم الحالة بين الأفراد الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا، يشير إلى أن معدل فعالية اللقاح يزيد عن 90٪ بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية، وهذا يعني أن الحماية من Covid-19 تتحقق بعد 28 يومًا من التطعيم الأولي، والذي يتكون من جدول بجرعتين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة Pfizer ومديرها التنفيذي الدكتور ألبرت بورلا لميج تيريل من CNBC في برنامج Squawk Box: "أعتقد أنه يمكننا رؤية الضوء في نهاية النفق".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتدافع فيه صانعو الأدوية ومراكز الأبحاث حول العالم لتقديم لقاح آمن وفعال في محاولة لإنهاء جائحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1.25 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

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