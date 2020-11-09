بعد إصابة ميس حمدان بكورونا.. تعرف على حقيقة نقل الفيروس إلي شقيقاتها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلنت الفنانة ميس حمدان أمس عن إصابتها بفيروس كورونا بعد مشاركتها فى فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي .

كما كشفت أنها أبلغت كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة ، مؤكدة على أن الأعراض التى مرت بها متقطعة ، جيث بدأت فى اليوم الأول بالشعور بصداع مزمن والآلام فى الظهر والمفاصل لمدة ثلاثة أيام ، ثم سخونية.

وطالبت ميس حمدان من الجميع بتوخي الحذر ولا سيما أن التجربة ليت سهلة كما أنها تنتظر نتيجة مسحة غداً خاصة أن آخر مسحة أجرتها كانت من أربعة أيام وجاءت نتيجتها إيجابية.

وكشفت ميس حمدان فى تصريحات صحفية عن الحالة الصحية لشقيقتيها الفنانتان مي سليم ودانا حمدان مؤكدة سلامتهما وسلبية المسحة الخاصة بهما لفيروس كورونا مشيرة إلى عدم معرفتها مصدر العدوى وخصوصاً اختطلت بكثير من الناس فى المهرجان.

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