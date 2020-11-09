مجموعة MBC تقدم "كوكب الشرق" أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام في حفلات جماهيرية من داخل قصر عابدين العريق الجمعة والسبت 20، 21 نوفمبر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
القاهرة، 9 نوفمبر 2020: في حفلات فنية تحمل عبق الماضي وسحر التاريخ تستحضر "مجموعة MBC" أجواء الزمن الجميل، حيث تطلّ كوكب الشرق أم كلثوم في سهرتين مُتتاليتين على المسرح بتقنية الهولوجرام، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، ويعرض من انتاج شركة NDP بالتعاون مع صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، سيتمكن المشاهدين من مُحاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي. وتُقام الحفلات الي تنظمها شركة RMC داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، وتُعد هذه الحفلات هي الأولي جماهيريا التي تُقام في قصر عابدين منذ فترة طويلة جداً ويُسمح فيه بإستقبال الجمهور، مع اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".

وتتضمن الحفلات التي تُقام في تمام الثامنة من مساء "الجمعة والسبت 20 ، 21 نوفمبر" فقرة أولي تُحييها الفنانة الشابة سناء نبيل التي ترتبط بصلة قرابة مع كوكب الشرق أم كلثوم والتي سبق ولفتت الأنظار أثناء مُشاركتها في حلقات برنامج "أراب جوت تالنت"، وستُقدم خلال الحفل أغنيات "امل حياتي"، و"أنساك".

بينما تُقدم صوت مصر الخالد أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، عدد من أغنياتها الشهيرة منها "انت عمري"، و"الف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الاطلال".

وقد كان مُقرراً إقامة حفل واحد فقط مساء الجمعة 20 نوفمبر، ومع تزايد الإقبال الجماهيري ونفاذ أغلب بطاقات الحضور تقرر إقامة حفل إضافي أخر يوم السيت 21 نوفمبر لتلبية رغبات الحضور.

يُذكر أن حفل كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، قد أُقيم من قبل في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وأقيم أيضاُ في دار أوبرا دبي، وحقق الحفلان نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً لافتاً، ومن المتوقع أن تُقام حفلات مُماثلة في مُدن ومناطق أخرى حول العالم.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك خلال الفترة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينافس الأهلي على موهبة المنتخب الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يدرس التعاقد مع «الهداف»

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 17 ساعة

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ حوالي 4 ساعات

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 6 ساعات

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 6 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

05:18 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض