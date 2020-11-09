مجموعة MBC تقدم "كوكب الشرق" أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام في حفلات جماهيرية من داخل قصر عابدين العريق الجمعة والسبت 20، 21 نوفمبر

القاهرة، 9 نوفمبر 2020: في حفلات فنية تحمل عبق الماضي وسحر التاريخ تستحضر "مجموعة MBC" أجواء الزمن الجميل، حيث تطلّ كوكب الشرق أم كلثوم في سهرتين مُتتاليتين على المسرح بتقنية الهولوجرام، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، ويعرض من انتاج شركة NDP بالتعاون مع صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، سيتمكن المشاهدين من مُحاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي. وتُقام الحفلات الي تنظمها شركة RMC داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، وتُعد هذه الحفلات هي الأولي جماهيريا التي تُقام في قصر عابدين منذ فترة طويلة جداً ويُسمح فيه بإستقبال الجمهور، مع اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".





وتتضمن الحفلات التي تُقام في تمام الثامنة من مساء "الجمعة والسبت 20 ، 21 نوفمبر" فقرة أولي تُحييها الفنانة الشابة سناء نبيل التي ترتبط بصلة قرابة مع كوكب الشرق أم كلثوم والتي سبق ولفتت الأنظار أثناء مُشاركتها في حلقات برنامج "أراب جوت تالنت"، وستُقدم خلال الحفل أغنيات "امل حياتي"، و"أنساك".





بينما تُقدم صوت مصر الخالد أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، عدد من أغنياتها الشهيرة منها "انت عمري"، و"الف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الاطلال".





وقد كان مُقرراً إقامة حفل واحد فقط مساء الجمعة 20 نوفمبر، ومع تزايد الإقبال الجماهيري ونفاذ أغلب بطاقات الحضور تقرر إقامة حفل إضافي أخر يوم السيت 21 نوفمبر لتلبية رغبات الحضور.



