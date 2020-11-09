بملابس شبابية.. سميرة سعيد تتألق في أحدث ظهور بإنستجرام

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الديڤا سميرة سعيد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت سميرة سعيد بالصورة بإطلالة شبابية مرتدية چيب قصيرة باللون البينك ، ونسقت معها توب أييض وفوقه چاكت چينز ، وعلقت على الصورة قائله:"أتمنى لكم يوماً سعيداً".

يشار أن سميرة سعيد تعد من فريق الحكام في برنامج " the voice senior" وذلك بجانب نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، وتلحين مدين.

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