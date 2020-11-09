تراجع أسعار معظم المشتقات النفطية عالميا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
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شهدت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية - باستثناء الغاز البترولي المسال - انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية التي اعلنتها، اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 2ر355 دولار للطن مقابل 5ر380 دولار في الشهر الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 7ر6 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 5ر392 دولار للطن الى 1ر367 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5ر6 بالمئة.

كما انخفض سعر الديزل من 5ر328 دولار للطن الى 7ر316 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 6ر3 بالمئة، فيما انخفض سعر الكاز من 2ر325 دولار للطن الى 5ر320 دولار وبنسبة 4ر1بالمئة.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الأول من الشهر الى 9ر249 للطن مقابل 6ر250 دولار كمعدل للشهر الماضي وبنسبة 3ر0 بالمئة، بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الثاني الى 5ر437 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ 8ر378 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الأسبوع الأول من الشهر الى 4ر38 دولار للبرميل مقابل 2ر40 دولار كمعدل سعر للشهر الماضي.

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