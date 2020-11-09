بقشر السمك.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.



وظهرت دنيا بالصورة برفقة زوجها الإعلامي رامي راضون ، وخطفت الأنظار بجمالها حيث بدت جميلة كالعادة مرتدية فستان قشر سمك باللون الأسود ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتها.



وعلق أحد المتابعين على الصورة وكتب : ربنا يحميكم.

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشةCbc.