محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
ريهام على
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محافظ الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم


عقب لقاءه بعددًا من التنفيذيين بمقر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من أهالي مركز ومدينة الفيوم، للإستماع الى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، الى شكوى أحد المواطنين من قرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لعزبة صلاح الدين التابعة للقرية، ووجه المحافظ رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث الشكوي ودراسة توصيل الصرف الصحي لأهالي للعزبة، كما وجه مدير مديرية التموين بفحص شكوى مواطن من نفس العزبة لتشغيل مخبز بلدي لخدمة الأهالي، ووجه المحافظ رئيس مركز مدينة الفيوم بسرعة رفع القمامة والأتربة من شارع ابو النور بمنطقة النويري بمدينة الفيوم، وتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب وذوي الهمم بمدينة الفيوم.

ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع مدير عام الطرق بسرعة صرف المستحقات المالية لأسرة أحد المواطنين كان يعمل بمديرية الطرق قبل وفاته. كما وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير بعض المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من متحدي الإعاقة، ووجه المحافظ بتكليف أحد أعضاء التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لإنهاء صرف مستحقات احدى العاملات بمديرية التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع التأمينات الإجتماعية لبلوغها سن المعاش.

كما وجه المحافظ بتوفير بطاريات لسمعات الأذن ( حجارة ) لطفلين من الأسر الأولى بالرعاية من خلال فرع التأمين الصحي بالفيوم، ووجه مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب، كما وجه رئيس شركة كهرباء الفيوم بفحص شكوى أحد المواطنين لتضررة من زيادة فاتورة الكهرباء.

عقب الإنتهاء من لقاء خدمة المواطنين تفقد محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين.
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم
محافظ الفيوم يلتقي عدداً من المواطنين لبحث شكاواهم

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