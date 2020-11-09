الهيئة الوطنية تتسلم نتائج 9 محافظات بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، عن البدء فى تلقى نتائج الحصر العددى لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مستوى 13 محافظة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وتلقى تظلمات المرشحين على قرارات اللجان العامة، تمهيدا لمراجعتها والفصل فى التظلمات، وإضافة أصوات المصريين بالخارج.

وترد نتائج الحصر العددى للدوائر والمحافظات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تباعا على مدار اليوم وغدا، حيث وصل عدد النتائج التى تسلمتها الهيئة حتى الآن نتائج 9 محافظات، بينما لم تصل نتائج أربعة محافظة، منها محافظتى شمال وجنوب سيناء، نظرا لبعد تلك المحافظات عن مقر الهيئة، وأنه فور تسلم جميعها تعكف الهيئة على مراجعتها والتدقيق فيها، ثم إضافة أصوات المصريين بالخارج إليها تمهيدا لإعلانها.
 
وانتهت عملية التصويت بالداخل فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى التاسعة مساء أمس الأحد، حيث أعلن رؤساء اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة غلق باب الاقتراع والبدء فى عمليات فرز صناديق الاقتراع.
 
وأجرى كل رئيس لجنة فرعية عملية الفرز داخل لجنته من خلاب فض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع صندوق تلو الآخر فى كل نوع على حدة، ثم تفريغه من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغا، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطلوبة واحدة تلو الأخرى على الظهر، ثم تقسم بطاقات الاقتراع إلى مجموعتين: مجموعة للأصوات الباطلة، ومجموعة للأصوات الصحيحة، وتلت هذه الخطوة حصر وإثبات عدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة.
 
وأجريت عمليات التصويت فى 13 محافظة فقط وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء

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