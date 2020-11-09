محافظ الفيوم: دراسات لمشروع تطوير ميدان السواقي للحفاظ على هويته التاريخية والحضارية

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية بمركز الفيوم.



أكد محافظ الفيوم أنه سيتم عقد اجتماع للقيادات التنفيذية بالمحافظة بشكل دوري بأحد مراكز المحافظة، لخلق نوع من التواصل المباشر مع مجالس المدن، ومناقشة المشكلات والمقترحات مع الجهاز التنفيذى على أرض الواقع، فضلًا عن الوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.



وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.



وأشار "الأنصاري" إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع ملف التصالح على مخالفات البناء تم بشكل جيد، معربًا عن شكره لمجلس مدينة الفيوم والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل.



وناقش المحافظ خلال الاجتماع مشروع تطوير ميدان السواقي، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة وخبراء فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمل جسات مبدئية للموقع لتحديد الأولويات العامة، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 4 شهور بعد انتهاء إجراءات التعاقد.



ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتكثيف حملات النظافة بمختلف أحياء مدينة الفيوم وسرعة رفع تراكمات القمامة من الشوارع، للحفاظ على الصحة والنظافة العامة، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش بحر يوسف بمنطقة باغوص، وتعميم التجربة لتشمل تطوير الكورنيش بشكل كامل بمدينة الفيوم.



كما شمل الاجتماع فتح باب النقاش مع أعضاء الجهاز التنفيذي لطرح المشكلات ومقترحات تطوير العمل بمختلف القطاعات، ووجه المحافظ، رئيس المدينة، باستكمال انشاء سور لقطعة أرض تابعة لمجلس المدينة بمنطقة مصطفى حسن، حتى لا يتم استغلالها فى إلقاء القمامة، وكذلك سرعة حل مشكلة الصرف الصحي بمجمع خدمات زاوية الكرادسة.



وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها، إلى جانب قيامها بتطوير عدد من المشروعات المتعثرة واستغلال كافة أصول المحافظة بالصورة المثلى التي تخلق فرص عمل لأبنائها، مثل مصنع تدوير القمامة بالعدوة، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع الصرف الصحي بقرية دمشقين، وغيرها، مضيفًا أنه تم اختيار عدد من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، ورفعها مساحيًا وتصويرها جويًا، لإعادة تخطيطها عمرانيًا مرة أخرى تحت إشراف مجلس الوزراء.

