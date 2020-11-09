"الزكاة والدخل" تنفذ أكثر من 3500 زيارة تفتيشية في أسبوع

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:45 م
الهيئة العامة للزكاة
الهيئة العامة للزكاة
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تنفيذ فرقها الرقابية والميدانية 3,668 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، نتج عنها ضبط 529 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.


وشملت هذه الزيارات قطاعات عدة، أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والسيارات، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الضريبية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.


وبينت الهيئة بأن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، إذ ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 236 بلاغاً في نفس الفترة.


وأكدت هيئة الزكاة والدخل بأن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.


وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.


كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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