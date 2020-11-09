تريزيجيه: مجهودي مع المنتخب أضعاف مجهودي في الدوري الإنجليزي

عبر محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الانجليزي، عن سعادته لتواجده ضمن قائمة منتخب مصر لخوض مباراة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.













وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية: "متشوق للعب أمام توجو لإسعاد جماهير مصر بالكامل، فإذا كان مجهودي مع فريقي 100% سيكون مع المنتخب مليون % وانتظر مباراتي توجو بفارغ الصبر".





وبسؤاله عن مشاركته في انتصار أستون فيلا اليوم الأحد أمام أرسنال .. أجاب: "بالتأكيد اتمنى تسجيل الأهداف ولكن الفوز أهم فما فائدة تسجيل الأهداف دون انتصارات، الفريق أهم، كل زملائي سألوني بعد المباراة هل أنت من سجلت الهدف أم لاعب آرسنال في مرماه، لقد كانت كرة مشتركة بيننا والأهم أن الفوز تحقق بصرف النظر عن صاحب الهدف".



