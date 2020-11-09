أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء.

طقس الثلاثاء نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

- طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.

- طقس لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية)، وأمطار متوسطة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، الضبعة).

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (شلاتين- حلايب- راس بناس)

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

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طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشان حالة الطقس، قائلًا:" أمطار اليوم غير مؤذية ومتوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر"

وأوضح "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن غزارة الأمطار ستكون على السلوم والضبعة وهذه الأماكن، ولكن بصورة غير مستمرة مما يقلل من خطورتها.

وأضاف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك غطاء سحابى سيساهم في انخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم.
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

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