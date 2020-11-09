تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك خلال الفترة المقبلة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تبحث إدارة الزمالك حسم ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية (الميركاتو) لتدعيم الأبيض بصفقات مدوية.

الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي 

استقر مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك، على أسماء الاعبين عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يحسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين بشكل نهائي بعد نهاية مباراة الأبيض ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الأسماء الأقرب للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، كالآتي: "محمد عواد وكريم بامبو، ومحمد عنتر، وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو".

 

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