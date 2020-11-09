البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمنطقة الرضوانية في بغداد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:25 م
العسومي
العسومي
الفجر السعودي
Advertisements

أدان المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

 

وأكدَّ رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، مُشدداً على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.

 

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في ضحايا الهجوم الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

أخبار تهمك

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح هام من شركة فايزر حول لقاحها ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 5 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

01:55 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض