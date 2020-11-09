هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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بحضور رئيس أكاديمية الفنون  د أشرف ذكي، وعميد معهد الباليه  د عاطف عوض تمت مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث هشام إبراهيم عن أسطورة البالية د.عادل عفيفى  الملقب بقاموس الباليه المصري.


حيث أنه كان أول من التحق بالمعهد العالي للباليه وأكمل دراسته بروسيا وتتدرج في المناصب حتى ترأس معهد الباليه وتخرج من تحت يديه ثمانية وثلاثون دفعة وبعد مناقشة الرسالة وعرض فيلم تسجيلي عن انجازات عفيفي اعلنت لجنة المناقشة والحكم برئاسة د هناء نجيب وعضوية د شريف بهادر عميد معهد الباليه سابقاً  ود مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية حصول الباحث هشام إبراهيم درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى وهى الدكتوراه الثانية له بعد الأولى التي حصل عليها عام ٢٠١٤ وكان عنوانها إبداع معلم الرقص المزدوج بمدرسة الباليه المصرية . 
هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي
هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي
هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي
هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي
هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي
هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي
هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي
هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي
هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي
هشام إبراهيم يحصل الدكتوراه الثانية عن أسطورة الباليه عادل عفيفي

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