مستشار جمهورية فيتنام: الصادرات الرئيسية من مصر تتمثل في الأسماك المجمدة والمنتجات البحرية

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أكد الدكتور هونج نجوين دوي المستشار الاقتصادي بسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة أن هناك خُطى ثابتة نحو فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين وخاصة بعد الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في سبتمبر 2017م خلال جولته الآسيوية، مما أعطى دفعة قوية ونقطة انطلاق لتطوير وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، والتي ستنعكس بالإيجاب على التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين مصر وفيتنام.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد حسن نائب أول رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، للمستشار الاقتصادي بسفارة فيتنام بالقاهرة.

حيث أكد نائب أول رئيس الغرفة أن العلاقات الوطيدة والصداقة بين مصر وفيتنام لا سيما في السنوات الأخيرة أسهمت في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين إلى الأمام دائمًا في إطار شراكة حقيقية بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقة المتميزة بين البلدين لا تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية فحسب بل تشمل أيضا التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.

كما أعرب الدكتور هونج دوي عن شكره وتقديره للدور الإيجابي التي تقوم به غرفة الإسكندرية في تعزيز سبل التعاون الإقتصادي والتجاري المُشترك بين مصر وفيتنام وتبادل الخبرات التجارية والصناعية بين الجانبين، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات دولية ومنتديات أعمال مشتركة واستقبال وفود رجال أعمال من فيتنام وكذلك المُشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية.

واستعرض أحمد حسن والدكتور هونج دوي كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وقد كان هناك تطابق في وجهات النظر بين الجانبين حيث أكدا أنه في عالم ما بعد جائحة COVID-19 أصبح من الضروري أن يكون النمو في فضاء التجارة الدولية ليعكس المصالح الوطنية والإقليمية، فمن خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية الى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.

ويجب أن تركز كل من غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بجائحة COVID-19 وآثارها على قطاع الأعمال والاقتصاد، ومن ثم مراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الاستمرارية وقد وحدا القطاعان العام والخاص جهودهما لإدارة الأزمة، ولا سيما للمثابرة في حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان استمرارية العمل، هذا وبالإضافة إلى مكافحة انتشار فيروس COVID-19 يحتاج القطاع الخاص إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإستقرار الإقتصادي.

كما أكد الدكتور هونج دوي على عمق العلاقات التي تربط بين شعبي مصر وفيتنام في مختلف المجالات، وأن العلاقات المصرية الفيتنامية قديمة وتاريخية، إذ تُمثل مصر إحدى الدول التى بادرت بفتح سفارة بالعاصمة "هانوي" فى عام 1963م، وقد تطورت العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ على مدار تلك السنوات، فتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية. كما أكد الدكتور هونج دوي إلى أن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لفيتنام، حيث انضمت مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة "آسيان"، وذلك في مراسم أُجريت في 6 سبتمبر 2016م بمدينة فينتيان بجمهورية لاوس، حيث رحبت الرابطة بانضمام مصر إلى المعاهدة في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء في المنظمة بمصر في إطار حرصها على تنمية وتطوير سُبل أوجه التعاون معها في مختلف المجالات، كما تُعد مصر البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الفيتنامية إلى قارة أفريقيا، حيث إنه من المقرر أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفيتنام إلى مليار دولار. وأوضح الدكتور هونج دوي أن الصادرات الرئيسية لفيتنام بمصر تتمثل في الأسماك المجمدة والمنتجات البحرية، الشاي، البُن، جوز الهند، الفلفل المُجفف، الأرز، الإطارات، المطاط، الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات، أسمدة كيماوية، الأقمشة، الملابس الجاهزة. بينما تنحصر واردات فيتنام الرئيسية من مصر في جلود مدبوغة، أدوية، فوسفات كالسيوم، المنتجات الخشبية، خيوط قطن، عسل اسود.

وأضاف، يوجد لدى مصر وفيتنام العديد من أوجه التشابه التى قد توفر مجالا أكبر للتعاون بما فى ذلك البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم تنمية الاقتصاد، حيث يعتبر مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاسم للغاية لتوفير الاتصال ودعم أنشطة الأعمال والمعاملات والاقتصاد الإبداعي والرقمي فى العالم الحديث.

كما أكد الجانبين على أهمية تطوير التعاون الثنائى فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، وكذلك التعاون فى مجال الزراعة من خلال تبادل الخبرة المتقدمة ونتائج البحوث العلمية. وفي ختام اللقاء، تبادلا أحمد حسن والدكتور هونج دوي تسليم دروع تكريم لبعضهما البعض تقديرًا للجهود المُتضافرة والدور المُتبادل والمُتكامل بين غرفة الإسكندرية وسفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة في دعم العلاقات المصرية الفيتنامية، كما جدد المستشار الاقتصادي خالص شكره وتقديره للسيد نائب أول رئيس الغرفة وللجهاز التنفيذي بالغرفة مع خالص امتنانه على حفاوته، متمنيًا لغرفة الإسكندرية استكمال الجهود فيما تم الإتفاق عليه لما فيه خير للشعبين المصري والفيتنامي الصديقين.

