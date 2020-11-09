2.5 % تراجع في صادرات مصر الغير البترولية خلال 2020

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة  العامة والاحصاء اليوم الأثنين الموافق 2020/11/9 بياناً صحفياً حول الصادرات والواردات الغير بترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020

الــواردات  :

بلغت قيمة اجمالي  واردات جمهورية مصر العربية الغير البترولية   45.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 مقابل  52.47 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 13.19 %
بلغت قيمة الواردات الزراعية و الغذائية 10331 مليون دولار  الفترة من يناير الي سبتمبر 2020 مقابل  11767 مليون  دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 12.2%.


كانت  اهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين حيث بلغت 8181 مليون  دولار مقابل  9179 مليون  دولار  عام 2019  تليها امريكا حيث بلغت  3439 مليون   دولار مقابل 3913 مليون  دولار عام 2019  تليها المانيا حيث بلغت 2818 مليون  دولار مقابل 3225 مليون  دولار عام 2019  تليها البرازيل حيث بلغت 1569 مليون  دولار مقابل 2148 مليون  دولار عام 2019  ثم روسيا الاتحاديه حيث بلغت 1445 مليون  دولار مقابل 1784 مليون  دولار   عام 2019 .


كانت أهم المجموعات السلعيه التي انخفضت قيمة وارداتها مجموعه المراجـل(غلايات)،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 4402 مليون دولار  مقابل 5007 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا  حيث بلغت 4104 مليون دولار مقابل 5313 مليون دولار  عام 2019   تليها مجموعه الحبوب   حيث بلغت 3613 مليون دولار مقابل 3985 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه حديد وصلب وفولاذ   حيث بلغت 3816 مليون دولار مقابل 4982  مليون دولار  عام 2019  تليها مجموعه اللدائن ومصنوعاتها  ( البلاستيكات بأنواعها) حيث بلغت 2406 مليون دولار مقابل 2952  مليون دولار  عام 2019  .



الصــــادرات  :
بلغت قيمة اجمالي صادرات جمهورية مصر العربية الغير البترولية   18.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير الي سبتمبر  2020 مقابل  19.23 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 2.5 % ويرجع هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الصادرات من القطن الخام والمواد الخام  حيث بلغت 1872 مليون   دولار   مقابل 1981 مليون  دولار عام  2019 وذلك لتوجيه القطن الخام والمواد الخام  للتصنيع المحلي بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة .

كانت اهم الدول التي انخفضت الصادرات  اليها السعوديه حيث بلغت 1179 مليون دولار   مقابل  1296مليون   دولار عام 2019   تليها أمريكا حيث بلغت 1113 مليون  دولار مقـابل 1632 مليـون دولار عام 2019 تليها ايطاليا حيث بلغت  886 مليون دولار  مقابل 999 ملـيون دولار عام 2019  تليها  إنـجلترا  حيث بلغت 515 مليون دولار  مقابل731 مليون  دولار عام 2019 ثم  اسبانيا حيث  بلغت 500 مليون دولار مقابل 652 ملـيون دولار  عام 2019.

كانت أهم المجموعات السلعيه التي انخفضت قيمة صادراتها مجموعه الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها حيث بلغت 1856 مليون دولار  مقابل 2371 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه اللدائن ومصنوعاتها ( البلاستيكات بأنواعها) حيث بلغت 1250 مليون دولار مقابل 1526 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا  حيث بلغت 1126 مليون دولار مقابل 1268 مليون دولار  عام 2019   تليها مجموعه خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل حيث بلغت 813 مليون دولار مقابل 878 مليون دولار  عام 2019  تليها مجموعه الملابس الجاهزه حيث بلغت 685 مليون دولار مقابل 812 مليون دولار  عام 2019

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