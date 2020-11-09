محمد رمضان يصدم جمهوره بـ لوك غريب عبر "إنستجرام"





وكان الفنان محمد رمضان، تصدر مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".





ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".





وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.



شارك الفنان محمد رمضان، جمهورة ومتابعيه بـ فيديو جديد له عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".حيث ظهر "رمضان" في الفيديو بلوك جديد بعد صبغ شعره باللون الأصفر وعلق قائلا: "اللي راح بلطي واللي جي جمبري #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان".