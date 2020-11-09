بعد ١٣ عام.. مجلس الدولة يسمح لموظف باستلام سلاح والده المتوفي من الأمانات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم أول درجة والمتضمن منح موظف بمديرية أمن الجيزة الحق في حمل سلاح والده المتوفي المودع أمانات علي ذمة الورثة والترخيص له بحمله، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص له ومنحه لسلاح المرحوم والده.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د. حسن هند، ود. هشام عزب، محمد ديودار، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية او من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وحظر منح الترخيص إلى من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس او المال، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم، وذلك إذا وقعت خلال سنة واحدة.

ونوهت المحكمة، علي إن الأسباب التى تستند إليها جهة الإدارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا.

وثبت، أن المدعى يعمل بوظيفة باحث قانوني بقسم الانتخابات بمديرية أمن الجيزة، ويشغل الدرجة الأولى التخصصية، وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة، يطلب فيه الترخيص له بحمل السلاح الذى كان مرخصًا لوالده، ومُودع أمانات قسم إمبابة على ذمة الورثة، وقامت جهة الإدارة برفض طلبه على سند من عدم كفاية المبررات ولصالح الأمن العام، وأنه يكفيه حماية الشرطة، لإقامته داخل كردون المنطقة السكنية ولا يوجد ما يهدده فى ماله أو حياته ويكفيه ما يوفره له جهاز الشرطة من حماية.

ورأت المحكمة، أن هذا سبب يرجع لرقابة القضاء، ولا يعد سببا كافيًا وبخاصة بعد ثبوت خلو ساحة المطعون ضده من أي سوابق قضائية، فضلا عن عدم توافر أي من الحالات التى تمنع حمل السلاح، مما يعد قرار رفض منح المطعون ضده رخصة سلاح غير مستند على أساس صحيح من القانون خليقًا الإلغاء.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصريح هام من شركة فايزر حول لقاحها ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

01:55 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض