الرئيس التوجولي يستقبل السفير المصري في ختام فترة عمله

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استقبل الرئيس التوجولي "فور جناسينجبيه" السفير د. حسام حسين سفير جمهورية مصر العربية بدولة توجو، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بتوجو، حيث استعرضا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلديّن، وخاصة سُبل تطوير مشروع المزرعة المشتركة النموذجية المهداة من الجانب المصري، وفرص تنمية العلاقات التجارية بين الدولتيّن.



كما أعرب رئيس الجمهورية التوجولية خلال اللقاء عن تطلعه للقيام بزيارة لجمهورية مصر العربية بعد انقضاء جائحة فيروس "كورونا" واستقرار الأحوال الصحية في العالم.



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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه العالم تابع ما تم إعلانه بفوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قام بإرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب وتمنيات باستمرار العمل المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.



وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أمس الأحد، أن العلاقات المصرية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وتربطنا علاقات وثيقة، والتعاون سوف يستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإدارته.



وتابع وزير الخارجية، أننا لنا تاريخ طويل من التعاون مع إدارات جمهورية وديمقراطية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعلاقة الثنائية، وسوف نستمر في تعزيز هذا التعاون لأهميتها في تحقيق نمو اقتصادي في مصر، وتحقيق الاستقرار في المنطقة التي تموج بالاضطرابات بالعديد من المواضع، متمنيًا التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة وأن تكون شريك فاعل في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.