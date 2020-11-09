لقاء سويدان تهنئ حنان مطاوع على فيلم "قابل للكسر"

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حرصت الفنانة لقاء سويدان على تهنئة الفنانة حنان مطاوع على فيلم "قابل للكسر" ، وذلك بعد أن حصدت لقب أفضل ممثلة فى أفريقيا عن الفيلم.



ونشرت لقاء صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب : مبروك يا حنونة فيلم قابل للكسر فيلم افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي تجنني.



يشار أن حنان مطاوع حققت المرتبة الأولى بين الممثلات المرشحات لجائزة أحسن ممثلة في أفريقيا عن دورها في فيلم "قابل للكسر".



يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.