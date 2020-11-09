فقد حاستيّ الشم والتذوق.. آسر ياسين يثير جدل إصابته بـ كورونا





حيث ظهر "ياسين" في الفيديو وهو يأكل بصلة قائلا:" بتحرق بس ملهاش طعم شوية"، وعلق على الفيديو قائلا:"التحليل لسه مطلعش بس البصلة ملهاش طعم يبقى ايه ".





في سياق منفصل، علق الفنان آسر ياسين، على أول حلقة من مسلسل ما وراء الطبيعه الذي يعرض على منصه نتفليكس.





وكتب آسر ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلا:"‏لسة متفرج علي أول حلقة من ‎#ما_وراء_الطبيعة واتبسطت جدًا اني شفت ‎#رفعت_إسماعيل لحم ودم..مبروك".



اثار الفنان آسر ياسين، جدلا حول اصابته بفيروس كورونا حيث نشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".