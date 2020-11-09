سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري لأدني مستوي في 8 أشهر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ليسجل أدني مستوي في 8 أشهر خلال تعاملات اليوم الإثنين ليسجل مستوى 15.60 جنيه.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم في 8 بنوك، ليسجل أقل سعر في بنكي المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي- مصر عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، فيما سجل في بنوك الإسكندرية ومصر إيران والشركة المصرفية 15.61 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وفي بنكي الأهلى ومصر جرى تداول سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وتداول بنفس السعر في بنك التعمير والإسكان، وبسعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في البنك الأهلى اليوناني وعودة.

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