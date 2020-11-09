كومان في ورطة.. برشلونة يفتقد 13 نجما دفعة واحدة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:03 م
كومان
كومان
وكالات
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تورط رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني من جديد بغياب 13 لاعبا دوليا خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي لاستدعائهم من قبل منتخبات بلادهم، حيث يستعد الفريق خلال هذه الفترة لمواجهة أتلتيكو مدريد، يوم 21 من الشهر الجاري.

 

ويتصدر ليونيل ميسي، قائمة اللاعبين المستدعين لمنتخبات بلادهم، حيث يستعد "التانجو" لمواجهتي باراجواي وبيرو ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

 

ويغيب سرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو للانضمام لمنتخب إسبانيا، ولينجليت وجريزمان (فرنسا)، وسرجينيو دست وكونراد دي لا فوينتي (الولايات المتحدة)، وفرينكي دي يونج (هولندا)، وترينكاو (البرتغال) ومارتين برايثويت (الدنمارك)، وميرالم بيانيتش (البوسنة).

 

كما سيغيب بيدري وإينياكي بينيا لانضمامهما لمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا.

 

وينضم هؤلاء إلى قائمة الدوليين المصابين وهم فيليب كوتينيو، رونالد أراوخو، أنسو فاتي وصامويل أومتيتي، رغم أن كوتينيو وأراوخو قد يحصلان على الإذن الطبي قبل مواجهة الروخي بلانكوس.

 

وبهذا يحظى كومان بـ 8 لاعبين من الفريق الأول، وهم جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، تير شتيجن، نيتو، جونيور فيربو، كارليس ألينيا، ريكي بويج وماتيو فرنانديس.

 

وشاركت هذه المجموعة في مران الفريق صباح اليوم، بمنشآت جوان جامبر الرياضية، وينتظر أن يواصلوا المران خلال اليومين القادمين، قبل الحصول على عطلة من الخميس وحتى الأحد.

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