نعلن اسماء اربع مرشحين پرلنان 2020 حصلوا علي اعلي الأصوات في الدائرة الرابعة "طلخا ونبروه" في الدقهلية

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أعلنت اللجنة العامة لبرلمان 2020 في محافظة الدقهلية خوض 4 مرشحين لجولة الإعادة وفقا للترتيب الرقمي للكتل التصويتية لكل مرشح



الدائرة الرابعة ومقرها مركزى طلخا ونبروه:

رضا غازي 23200، وليد شوقي 17176، السيد الخضر 16520، بسام فليفل 15746







الدائرة الرابعه طلخا التى تضم طلخا ونبروة يتنافس 46 مرشح منهم ٥ سيدات للفوز بمقعدين، كما دفعت ٦ احزاب بـ ٦ مرشحين وجميع المرشحين هم: هاني الموافى ومحمد نجاح الشورى الاتحاد، ووليد شوقى ( مستقبل وطن، ومحمود عبدالحى همل وواكرامى الجمال والسيد ابخضار جوهر ووجيهان عطية السواح ورفعت البسيونى ووخالد ابراهيم عابد ووصبرين عيد التابعى وفرحات عبالقوى ووزينب الشرقاوى وبسام قليقل وياسر قطيشة وووليد اسماعيل ومها مشالى وعمرو فاروق خطاب وعاطف معوض وموسى الشريف ورضا غازى والسيد العشماوى وسامح العراقى ومحمد طاهر الزيادى وسعيد زينهم وناصر البيلى والعرابى محمد العزب ومحمد مجدى هباله حماه الوطن، وأبوالنجا السيد المرسي يوسف الوفد الجديد، ومحمد أحمد محمد صالح مستقبل وطن، وفتحى رجائى وابراهيم شوقى حجر وتامر ابو المكارم وصلاح القطمه وابراهيم الشحات وعمرو رضا غانم وفؤاد يونس وحافظ فتحى زيادة والسيد الحديدى والسيد عمر واحمد فرج ومحمود مصباح القربة وابراهيم شوقى معوض ونهى محمد على ورضا الجيار واسامه الخطيب