تحرير 62 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات اسفرت عن تحرير 62 مخالفة، منها 38 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية - أخري) بالإضافة لتحرير 25 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار – تجار تموينيين – قضايا أخري متنوعة).

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