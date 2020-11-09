بنك "Citi ".. يتوقع تراجع اسعار النفط في 2021

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

خفض Citi توقعاته لأسعار النفط في 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع في حالات الإصابة بكوفيد-19، لكنه قال إن خفض إمدادات أوبك وحلفائها أكثر مازال سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار العام المقبل.

 

وخفض Citi توقعه لسعري خامي برنت وغرب تكساس الوسيط في 2021 خمسة دولارات إلى 54 دولارا و49 دولارا على الترتيب. وتوقع انخفاض الطلب على النفط 8.9 مليون برميل يوميا في 2020 ثم ارتفاعه بأكثر من سبعة ملايين برميل يوميا في 2021.

 

وقال البنك في مذكرة إنه مع بقاء الأسعار حول 40 دولارا، ستواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار المجموعة التي تعرف بأوبك+، على الأرجح الالتزام باتفاقهم على كبح الإنتاج خلال الربع الرابع من 2020 والربع الأول من العام المقبل، لا أن يرفعوا الإنتاج في يناير كانون الثاني.

 

ومن المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني.

 

لكن رويترز ذكرت الأسبوع الماضي، نقلا عن مصدر في أوبك وآخر مطلع على نهج التفكير الروسي، أن أوبك+ تفكر في تخفيضات أكبر لإنتاج النفط في أوائل العام المقبل.

 

وقال Citi "نتوقع أن تزيد رئاسة (الرئيس الأمريكي المنتخب جو) بايدن التقارب بين روسيا والسعودية وتعزز تحالفهما في إدارة أسواق النفط عبر إطار عمل أوبك+"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر النفط في 2021 اسعار النفط

أخبار تهمك

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ ساعتين

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 14 ساعة

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح هام من شركة فايزر حول لقاحها ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي مع زيادة إنتاج المنافسين

تحركات السعودية لحماية أسعار النفط

مصدر في أوبك: السعودية تبقي على إنتاج النفط مستقرا في يونيو

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تزايد آمال خفض الإنتاج

أسعار النفط تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

اليوم.. انعقاد اجتماع أوبك لبحث خطط تمديد خفض الإنتاج

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

01:55 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض